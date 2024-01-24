Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Об этом 24 января сообщил источник «Известий».
По его данным, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.
В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что ДТП произошло на улице Беринга в районе дома № 38.
«Рейсовый автобус маршрута № 152 про неустановленной причине совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы. <...> Детей среди пострадавших нет», — сообщило ведомство в Telegram.
На место происшествия были направленны сотрудники ГИБДД.
Ранее, 1 января, водитель рейсового автобуса насмерть сбил женщину на въезде в Алабяно-Балтийский тоннель на севере Москвы. Погибшая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.