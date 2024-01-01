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Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По предварительной информации, на въезде в Алабяно-Балтийский тоннель на севере Москвы водитель рейсового автобуса насмерть сбил женщину. Об этом 1 января сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Уточняется, что погибшая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

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30 декабря на северо-востоке Москвы водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и сбил человека на пешеходном переходе. В результате ДТП женщина-пешеход получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.

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