Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы

По предварительной информации, на въезде в Алабяно-Балтийский тоннель на севере Москвы водитель рейсового автобуса насмерть сбил женщину. Об этом 1 января сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Уточняется, что погибшая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

30 декабря на северо-востоке Москвы водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и сбил человека на пешеходном переходе. В результате ДТП женщина-пешеход получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.