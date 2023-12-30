Водитель BMW насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы

Женщина погибла в аварии на северо-востоке Москвы, об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы 30 декабря.

Сообщается, что водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил человека на пешеходном переходе.

«На дублере Ярославского шоссе, в районе дома 3, водитель, управляя автомобилем BMW, двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — указано в сообщении.



В результате ДТП женщина-пешеход получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.



Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день два человека погибли и еще три пострадали в ДТП в Саратовской области. Недалеко от села Смелость в Пугачевском районе столкнулись две легковушки. В результате аварии погибли 14-летний подросток и взрослый мужчина. Еще один мужчина скончался в больнице от полученных травм. Другие подробности пока неизвестны. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

28 декабря пожилой автомобилист сбил пешехода в Корсакове и скрылся с места ДТП. По данным Госавтоинспекции, на улице Окружной, в районе дома 7а, автомобиль Toyota Hiace Regius сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерка получила различные травмы. Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре его личность была установлена. Им оказался 74-летний мужчина. По факту ДТП организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.