Наезд автобуса в Петербурге на пешеходов мог произойти из-за онемения ноги у водителя
- Новости
- Общество
- Наезд автобуса в Петербурге на пешеходов мог произойти из-за онемения ноги у водителя
В Санкт-Петербурге у водителя рейсового автобуса онемела нога, он не справился с управлением, из-за этого транспорт сбил пешеходов на тротуаре. Об этом 24 января сообщает источник «Известий».
По данным собеседника, за рулем автобуса находился водитель 1965 года рождения. Его задержала полиция.
В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщили, что, предварительно, причиной ДТП с выехавшим на тротуар автобусом стало состояние здоровья водителя.
«На место происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали происшествия», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Новость дополняется