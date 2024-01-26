Сбивший пешеходов в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем

Водитель автобуса, сбивший пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге, уснул за рулем. Об этом 26 января сообщил Telegram-канал «112».

На видеозаписи, сделанной в салоне автобуса, показано, что во время движения водитель наклонил голову и перестал управлять машиной. Спустя несколько секунд он резко дернулся и стал энергично крутить руль, пока не остановился.

В результате автобус выехал с дороги на тротуар, сбил дорожный знак и наехал на группу пешеходов, в том числе задев их этим знаком.

ДТП произошло ранее в этот день на улице Беринга в районе дома №38. Рейсовый автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате пострадали пять человек, в числе которых есть ребенок. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.

В тот день источник «Известий» сообщал, что у водителя автобуса онемела нога, он не справился с управлением. В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщили, что, предварительно, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя.