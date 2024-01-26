ЮАР и Палестина приветствовали решение суда ООН по сектору Газа

Южно-Африканская Республика (ЮАР) и Палестина приветствовали решение Международного суда ООН, согласно которому Израилю необходимо принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщают министерства иностранных дел соответствующих государств 26 января.

МИД ЮАР назвал решение суда ООН решительной победой международного верховенства права и «шагом на пути в тысячу миль в поисках справедливости для палестинцев», пишет Al Hadath.

При этом в министерстве иностранных дел Палестины заявили, что решение суда было принято в интересах гуманности и международного права. Ведомство также приветствовало «предупредительные меры, предписанные международным правосудием».

В свою очередь, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал постановление суда, написав на своей странице X (бывш. Twitter) «Гаага-шмага».

Ранее в этот день Международный суд ООН постановил Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Решение было принято по иску ЮАР к еврейскому государству. Израиль должен воздерживаться от убийств, ранений, разрушения жизни и предотвращения рождаемости в отношении палестинцев.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску Южно-Африканской Республики прошли 11–12 января. По мнению ЮАР, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг и назвал ложными обвинения со стороны Южно-Африканской Республики в геноциде в анклаве. По его словам, еврейский народ потерпел «самое ужасное преступление со времен холокоста», подвергнувшись атакам палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.