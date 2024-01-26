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Захарова заявила об отсутствии у РФ планов воевать с НАТО

Захарова: учения Steadfast Defender носят откровенно провокационный характер
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Xander Heinl
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Учения НАТО носят провокационный характер и чреваты военными инцидентами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перечеркивание всех систем международной безопасности. На фоне постоянных призывов России к деэскалации планы североатлантического блока провести учения, крупнейшие со времен холодной войны, учения Steadfast Defender-2024, вызывают вопросы», — высказалась дипломат.

Она указала на провокационный характер учений, которые пройдут вблизи российских границ и на территории от Норвегии до Румынии. В них будут участвовать, отмечает Захарова, около 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции. По мнению представителя МИДа, решение о проведении данных учений осознанно направлено на обострение ситуации и может привести к трагическим последствиям для Европы.

Захарова рассказала, что европейские лидеры не скрывают, что на учениях будут отрабатываться задачи по «отражению российской угрозы». Таким образом, отмечает представитель дипведомства, в НАТО хотят оправдать безумный рост военных расходов и отвлечь граждан от провалов киевского режима, спонсируемого Западом.

«Со своей стороны еще раз заявляем и подтверждаем, что планов на нападение на страны НАТО не существует. Более того, в альянсе это прекрасно знают. На днях это четко подтвердил генсекретарь североатлантического блока [Йенс] Столтенберг», — подчеркнула Захарова.

Столтенберг, напомнила дипломат, указал, что прямой угрозы для стран — членов альянса от России нет.

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Также в этот день министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО. Вместе с тем глава минобороны ФРГ заявил, что «необходим принцип сдерживания» России по примеру того, который действовал во времена холодной войны.

18 января агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Между тем в декабре 2023 года Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс.

Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали 24 января. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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