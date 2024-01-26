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Суд ООН обязал Израиль прекратить геноцид в Газе

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Международный суд ООН постановил, что Израилю необходимо принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью во время оглашения решения по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю.

«Израиль должен принять меры в пределах своих полномочий, чтобы предотвратить и наказать за прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида в отношении членов палестинской группы», — передает слова судьи BBC News в пятницу, 26 января.

Израиль должен воздерживаться от убийств, ранений, разрушения жизни и предотвращения рождаемости в отношении палестинцев. Она отметила, что эти действия подпадают под действие Конвенции о геноциде. По словам Донохью, государству необходимо принять немедленные и эффективные меры в отношении основных услуг и гуманитарных мер. Кроме того, Израиль должен в течение месяца отчитаться перед судом о том, что он делает для выполнения приказа.

Председатель суда добавила, что суд может принять временные, чрезвычайные меры, и отметила, что они необязательно должны быть идентичны тем, которые запрашивает ЮАР.

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ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску ЮАР прошли 11–12 января. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 января отверг и назвал ложными обвинения со стороны Южно-Африканской Республики в геноциде в секторе Газа. По словам премьера, еврейский народ потерпел «самое ужасное преступление со времен холокоста», подвергнувшись атакам палестинского движения ХАМАС. Действия властей ЮАР, подавших иск против Израиля о нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге, Нетаньяху назвал лицемерными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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