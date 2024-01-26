Углеводороды уступили позиции на торгах твердым полезным ископаемым

Минприроды в минувшем 2023 году провело 195 аукционов на право пользования недрами, по итогам которых компании заплатили 19,46 млрд рублей за лицензии на месторождения. Эта сумма на 11% больше, чем годом ранее, когда выставленные на торги новые участки принесли лишь 17,53 млрд рублей. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает портал ИнфоТЭК со ссылкой на данные от Минприроды России.

В 2023 году не только увеличилось число самих аукционов, но поменялась их структура. Всего торги проводились 195 раз, причем 146 касались добычи твердых полезных ископаемых, государство выручило за них 12,952 млрд рублей. Участки углеводородов распределялись всего на 46 аукционах и принесли в казну 6,5 млрд рублей.

В 2022 году аукционы прошли 140 раз. За 89 лицензий на добычу твердых ископаемых компании отдали только 4,13 млрд рублей, а за 51 участок с углеводородами — 13,4 млрд рублей.

В текущем 2024 году к аукционам готовят 382 месторождения. На торги хотят выставить 322 участка с твердыми ископаемыми и 60 углеводородных, отмечает «Нефть и капитал».

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