Цветмет в утиль: что ждет Россию из-за дешевого никеля и лития

Минувший год стал тяжелым для цветных металлов, особенно тех, которые важны в производстве аккумуляторов: никеля, лития, кобальта. Цены обрушились практически по всем позициям: где-то на несколько процентов, а где-то — в четыре–пять раз. Парадоксально, что это произошло не на фоне глубокой мировой рецессии, а в ситуации, когда спрос на батареи и другое оборудование, задействованное в индустрии возобновляемых источников энергии и ее производных, остается высоким. Почему металлы оказались не в цене и как нынешняя конъюнктура может повлиять на российские компании, торгующие на мировом рынке никелем, медью и кобальтом на десятки миллиардов долларов, — в материале «Известий».

Почему упали цены на никель и литий

В 2021-м и большую часть 2022 года аналитики мирового рынка металлов ждали фазу роста «суперцикла» — периода, когда спрос на сырьевые товары стабильно увеличивается, а вместе с ним растут и цены. В особенности это касается металлов, так как они крайне важны для подпитки любого промышленного бума. В 2023 году сложилась уникальная ситуация, когда энергетический переход допустил снижение или, по крайней мере, стагнацию цен на углеводороды, но обеспечил повышенный спрос на цветные металлы. Казалось бы, бурный рост цен должен быть обеспечен на многие годы вперед.

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Но случилось иначе. В 2023 году цены обрушились. К примеру, никель за год подешевел на 42%, а по сравнению с достигнутым в 2022 году пиком (впрочем, кратковременным) — в три раза. Цены на кобальт снизились вдвое, на цинк — на 25%. Тяжелее всего пришлось литию. Главный металл для батарей, «новая нефть», потерял сразу 80% своей стоимости, откатившись на уровни середины 2021 года (что, впрочем, всё равно больше, чем было до пандемии). Относительно ровные результаты продемонстрировала только медь, подешевевшая всего на 4%, но и это снижение было выше прогноза.

Оказалось, что предложение довольно быстро отреагировало на спрос, рост которого был сильно переоценен два–три года назад. По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Калачёва, сырьевые рынки по природе своей цикличны, и рынок промышленных металлов не стал исключением.

— Механизм этой цикличности особенно сильно проявил себя в последние годы. Когда тренд на декарбонизацию и энергопереход стал очевиден, появились опасения, что металлов для «зеленой» экономики будет не хватать. Это погнало цены вверх, а перспективы растущего спроса подвигли производителей наращивать инвестиции в разведку, добычу и расширение производства. Появились новые медные проекты, быстро растет выпуск никеля (особенно в Индонезии и Китае), создано много проектов по добыче лития, которого на Земле оказалось с избытком, — пояснил эксперт.

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По его словам, в какой-то момент прогноз по росту спроса на батарейные металлы стал отставать от темпов, взятых производителями. Сказался и более медленный, чем ожидалось, рост китайской экономики. В результате цены на металлы оказались под давлением.

— Но это временно, в какой-то момент ситуация уравновесится. Потом окажется, что спрос снова вырос, а производители из-за низких цен сократили инвестиции в отрасль, и цикл повторится на новом витке, — поясняет Алексей Калачёв.

От чего зависят цены на медь и никель

Сегодня цены на никель значительно скорректировались, отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Казаков. По его словам, ралли этого металла было существенным в постковидный период, тогда как до этого, в 2015–2019 годах, никель стоил заметно ниже нынешних значений.

— Волатильность в меди была меньше, но и там наблюдалась похожая ситуация. Ралли на батарейные металлы не всегда обусловлено их дефицитностью, сказываются и ожидания инвесторов возможной нехватки сырья. Прогнозы дефицитности меняются из года в год, они чувствительны к темпам предполагаемого роста возобновляемой энергетики и электрификации автопарка, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению Дмитрия Казакова, существенной нехватки меди, никеля и лития на горизонте двух–трех лет пока не ожидается, поэтому тренд на растущий спрос на эти металлы в целом сочетается с коррекцией цен. Стоимость металлов была перегрета ожиданиями, и в 2023 году цены нормализовались, пояснил аналитик.

На рынке меди наблюдается переизбыток добычи, добавляет и руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— Международная группа по изучению меди прогнозирует профицит металла около 467 тыс. т в 2024 году. Из-за переизбытка добычи ряда металлов дешевеет и изготавливаемая из них продукция. Например, по данным сервиса Bloomberg New Energy Finance (BNEF), в 2022 году стоимость литий-ионных аккумуляторов сократилась на 14%, — поясняет эксперт.

Как дешевые никель и литий влияют на российские компании

Для поставщиков падение цен также представляет угрозу, добавляет Антонина Левашенко. Например, горнодобывающая компания Chemaf Resources Ltd. была выставлена на продажу, закрыв проекты в Конго из-за рухнувших цен на кобальт. Австралийская компания Core Lithium Ltd. приостановила добычу полезных ископаемых на некоторых рудниках до тех пор, пока цены на металлы не стабилизируются. Консалтинговая компания Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует переизбыток рынка никеля (до 2027 года), лития (до 2028 года) и кобальта (до 2026 года). Такая ситуация складывается повсеместно в данном секторе. К примеру, в середине года провалилась попытка продать два месторождения по добыче лития в Бразилии.

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Между тем российские компании входят в число мировых лидеров по добыче ряда важных цветных металлов. В 2022 году доходы РФ от экспорта меди составили $7 млрд, никеля — $5,89 млрд, алюминия (который также просел в цене) — свыше $10 млрд. Сразу несколько компаний стали разрабатывать или готовить к разработке месторождения лития в стране.

Однако эксперты пояснили, что для российских поставщиков промышленных металлов снижение мировых цен вряд ли представляет угрозу.

— Во-первых, инвестируя в производство, горнодобывающие компании больше ориентируются на долгосрочные тренды, а не на краткосрочную конъюнктуру. Во-вторых, цены на большинство основных металлов, несмотря на значительную коррекцию, всё же находятся выше доковидного уровня. И не похоже, что они продолжат снижение, — считает Алексей Калачёв.

По его словам, валютные рынки уже нащупали дно. И с учетом ослабления курса рубля цены остаются достаточно приемлемыми для российских производителей.

— При этом санкции Запада не смогут исключить российские цветные металлы из мирового рынка. Да, похоже, такой задачи и не ставится, чтобы не разрушить рыночный баланс. Запад только стремится выдавить их со своих маржинальных рынков на менее маржинальные рынки ЮВА, чтобы снизить доходы России от экспорта, — уточнил Алексей Калачёв.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что касается литиевых проектов, то они имеют прежде всего импортозамещающий смысл. Их реализация должна в будущем обеспечить потребности российских производителей, которые пока сильно зависят от импортных поставок лития.