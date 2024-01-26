Песков заявил о проработке визита Мадуро в Россию

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается. Об этом 26 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность. Российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться. Это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте», — сказал он на брифинге.

При этом Песков отметил, что точных дат этого визита пока нет. Он пообещал сообщить по мере его согласования.

Ранее, 21 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Мадуро. Главы государств подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств. Президенты условились о продолжении контактов, а также подтвердили визит Мадуро в Россию в 2024 году.

22 ноября Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

До этого, 16 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. По ее итогам Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации. Пинто также заявил, что оба государства будут совместно противостоять давлению со стороны стран Запада за счет укрепления сотрудничества вопреки попыткам подорвать свой суверенитет.

В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каракасом в газовой отрасли.