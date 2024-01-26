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Песков заявил о проработке визита Мадуро в Россию

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Фото: Global Look Press/Iranian Presidency
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Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается. Об этом 26 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность. Российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться. Это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте», — сказал он на брифинге.

При этом Песков отметил, что точных дат этого визита пока нет. Он пообещал сообщить по мере его согласования.

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Ранее, 21 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Мадуро. Главы государств подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств. Президенты условились о продолжении контактов, а также подтвердили визит Мадуро в Россию в 2024 году.

22 ноября Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

До этого, 16 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. По ее итогам Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации. Пинто также заявил, что оба государства будут совместно противостоять давлению со стороны стран Запада за счет укрепления сотрудничества вопреки попыткам подорвать свой суверенитет.

В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каракасом в газовой отрасли.

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