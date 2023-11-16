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В МИД Венесуэлы заявили о сотрудничестве с РФ против давления Запада

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Россия и Венесуэла будут противостоять давлению со стороны стран Запада за счет укрепления сотрудничества вопреки попыткам подорвать суверенитет обоих государств. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

«Наши страны стали жертвами санкций со стороны западных стран, которые преследуют цель принудить к своей воле другие страны. Это несправедливые, ограничительные и односторонние меры, которые преследуют цель подорвать наш (Венесуэлы и России. — Ред.) суверенитет», — объяснил он

Кроме того, дипломат указал, что со стороны правительства страны будут поддержаны действия России в ее требования снять санкции, которые были незаконно наложены на РФ и Венесуэлу.

МИД вместе: Россия и Венесуэла готовы противостоять западным санкциям
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10 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах. Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена «ложью и шантажом», подчеркнув, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

До этого, 19 октября, источник в американском минфине рассказал, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Это может стать значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам, от энергетики до миграции.

10 октября министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, терроризм и незаконные ограничительные меры».

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