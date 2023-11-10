Мадуро заявил о ведении секретных переговоров Венесуэлы и США

Венесуэла ведет секретные переговоры с США, которые возглавляет председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес. Об этом 9 ноября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Председатель Национальной ассамблеи <...> Родригес руководит диалогом с США, это секретный диалог, пожалуйста, не говорите это публично», — сообщил президент на открытии международной книжной ярмарки, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television.

Мадуро напомнил, что Родригес является руководителем мирных переговоров с крайне правыми партиями, которые объединены в Унитарную платформу. Он возглавлял правительственную делегацию на переговорах с Унитарной платформой в Барбадосе, на которых в октябре был подписан договор о политических и электоральных гарантиях на президентских выборах 2024 года.

После соглашения о проведении «транспарентных, демократических выборов с участием международных наблюдателей» США смягчили ряд санкций против нефтегазовой и золотодобывающей отраслей, а также финансового сектора Венесуэлы на полгода.

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах, включая победившую на праймериз оппозиции Марию Корину Мачадо.

Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена «ложью и шантажом» заявив, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

Ранее, Блинкен заявил о важности общения лидеров США и Китая. Блинкен отметил, что Государственный департамент работает над встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).