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Мадуро заявил о ведении секретных переговоров Венесуэлы и США

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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
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Венесуэла ведет секретные переговоры с США, которые возглавляет председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес. Об этом 9 ноября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Председатель Национальной ассамблеи <...> Родригес руководит диалогом с США, это секретный диалог, пожалуйста, не говорите это публично», — сообщил президент на открытии международной книжной ярмарки, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television.

Мадуро напомнил, что Родригес является руководителем мирных переговоров с крайне правыми партиями, которые объединены в Унитарную платформу. Он возглавлял правительственную делегацию на переговорах с Унитарной платформой в Барбадосе, на которых в октябре был подписан договор о политических и электоральных гарантиях на президентских выборах 2024 года.

После соглашения о проведении «транспарентных, демократических выборов с участием международных наблюдателей» США смягчили ряд санкций против нефтегазовой и золотодобывающей отраслей, а также финансового сектора Венесуэлы на полгода.

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах, включая победившую на праймериз оппозиции Марию Корину Мачадо.

Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена «ложью и шантажом» заявив, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

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