Блинкен заявил о важности общения лидеров США и Китая

Лидерам США и Китая нужно продолжать общение для преодоления разногласий. Об этом 8 ноября заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Очень важно, чтобы лидеры между собой разговаривали для определения сфер, в которых США, Китай и другие стороны могут сотрудничать, а также для преодоления вполне реальных различий между нами», — сказал он в интервью телеканалу NHK.

Блинкен отметил, что Государственный департамент работает над встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее в этот день газета Sankei News сообщила о планах Байдена и Си Цзиньпина в рамках этого мероприятия провести встречу в Сан-Франциско 15 ноября. Пока КНР официально не подтвердила участие своего лидера в саммите.

7 ноября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Они стали первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в этой области со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.