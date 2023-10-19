США ослабили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском минфине.

«В результате уступок [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро поддерживаемой США оппозиции администрация президента Джо Байдена выдает лицензии и разрешения, которые позволят Венесуэле возобновить давно приостановленный бизнес со странами Карибского бассейна», — передает издание.

Отмечается, что это станет значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам, от энергетики до миграции. Однако новые решения по Венесуэле не будут касаться ее замороженных активов за рубежом и нефтяной компании Citgo.

При этом, по словам источника, США пригрозили отменить решение об ослаблении санкций, если правительство Мадуро не согласится снять запрет на оппозиционных кандидатов в президенты и освободить политических заключенных.

«Мы готовы предпринять конкретные действия, но, если они не выполнят свои обязательства, мы, безусловно, можем отозвать эти положительные стимулы», — сказал чиновник агентству.

Ранее, 16 октября, The Washington Post сообщила, что США и Венесуэла договорились, что Каракас проведет выборы под международным наблюдением в обмен на ослабление нефтяных санкций, которые ввел Вашингтон. По ее данным, об отмене санкций будет объявлено, после того как правительство Николаса Мадуро подпишет соглашение с венесуэльской оппозицией о проведении в 2024 году конкурентных выборов президента страны.

До этого, 10 октября, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, коммунальных службах, насилие, терроризм и незаконные ограничительные меры».

Ранее в тот день администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.

До этого, 28 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Венесуэлу при условии, что власти страны примут меры для «восстановления демократии». Она подчеркнула, что США выступают за проведение «свободных и честных» выборов в республике.

США ослабили нефтяные санкции против Каракаса в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией Боливарианской Республики. Более того, Вашингтон подчеркнул, что готов и дальше ослаблять ограничения при условии проведения в Венесуэле выборов. Однако 27 ноября прошлого года глава комитета по иностранным делам сената конгресса США демократ Роберт Менендес заявил, что Соединенные Штаты должны будут незамедлительно ввести санкции в отношении Венесуэлы, если та будет затягивать процесс переговоров с оппозицией страны.