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WP сообщила о согласовании США и Венесуэлой ослабления санкций

WP: Вашингтон и Каракас договорились по санкциям и выборам в Венесуэле
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Фото: ТАСС/imago/Boris Vergara
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США и Венесуэла договорились, что Каракас проведет выборы под международным наблюдением в обмен на ослабление нефтяных санкций, которые ввел Вашингтон. Об этом 16 октября сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, об отмене санкций будет объявлено, после того как правительство Николаса Мадуро подпишет соглашение с венесуэльской оппозицией о проведении в 2024 году конкурентных выборов президента страны. Ожидается, что соглашение подпишут 17 октября на Барбадосе.

Если это произойдет, США будут готовы объявить об отмене некоторых нефтяных санкций, в том числе выдачу генеральной лицензии государственному нефтяному агентству Венесуэлы на возобновление бизнеса с США и другими странами.

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До этого, 10 октября, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, коммунальных службах, насилие, терроризм и незаконные ограничительные меры».

Ранее в тот день администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране. Представитель Госдепартамента заявил, что власти Вашингтона выступают с призывом к представителям администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционной Унитарной платформы достичь всеобъемлющего, долгосрочного решения при помощи возвращения к переговорному процессу в Мехико.

До этого, 28 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Венесуэлу при условии, что власти страны примут меры для «восстановления демократии». Она подчеркнула, что США выступают за проведение «свободных и честных» выборов в республике.

США ослабили нефтяные санкции против Каракаса в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией Боливарианской Республики. Более того, Вашингтон подчеркнул, что готов и дальше ослаблять ограничения при условии проведения в Венесуэле выборов. Однако 27 ноября прошлого года глава комитета по иностранным делам сената конгресса США демократ Роберт Менендес заявил, что Соединенные Штаты должны будут незамедлительно ввести санкции в отношении Венесуэлы, если та будет затягивать процесс переговоров с оппозицией страны.

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