Госдеп США назвал условие для смягчения санкций против Венесуэлы

Администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране. Об этом 10 октября ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сведения о заключении соглашения между США и Венесуэлой, в рамках которого Вашингтон будет готов ослабить санкционный режим.

«Соединенные Штаты последовательно заявляют о готовности рассмотреть внесение изменений в санкции США в ответ на конкретные демократические реформы и создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по его данным, власти Вашингтона выступают с призывом к представителям администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционной Унитарной платформы достичь всеобъемлющего, долгосрочного решения при помощи возвращения к переговорному процессу в Мехико.

О возможном смягчении санкций США в отношении Венесуэлы агентство Reuters сообщило 9 октября. Отмечается, что посланники из Каракаса и Вашингтона с прошлого года провели несколько встреч в Дохе. Предположительно, позднее пройдут переговоры между представителями Мадуро и венесуэльской оппозиции в Мексике.

Ранее, 28 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Венесуэлу при условии, что власти страны примут меры для «восстановления демократии». Она подчеркнула, что США выступают за проведение «свободных и честных» выборов в республике.

22 апреля исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что финансовые потери страны начиная с 2015 года, когда были введены санкции США администрацией 44-го президента Барака Обамы, составили $232 млрд.

США ослабили нефтяные санкции против Каракаса в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией Боливарианской Республики. Более того, Вашингтон подчеркнул, что готов и дальше ослаблять ограничения при условии проведения в Венесуэле выборов. Однако 27 ноября прошлого года глава комитета по иностранным делам сената конгресса США демократ Роберт Менендес заявил, что Соединенные Штаты должны будут незамедлительно ввести санкции в отношении Венесуэлы, если та будет затягивать процесс переговоров с оппозицией страны.

После выборов в 2019 году в Венесуэле возникло двоевластие. Тогда Вашингтон не признал Николаса Мадуро законным лидером республики. Между тем Россия, Китай, Мексика и ряд других государств поддержали политика. В свою очередь, оппозиционер Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя врио президента и получил протекцию нескольких стран Запада, в том числе США.

В начале 2023 года правительство Гуайдо было упразднено. В этой связи представители оппозиции Венесуэлы уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о прекращении работы «посольства» страны в Вашингтоне, находившегося под их контролем.