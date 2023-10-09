Reuters узнало о возможном смягчении санкций США в отношении Венесуэлы

Венесуэла и США достигли прогресса в переговорах касательно ослабления американских санкций. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Венесуэла и США достигли прогресса в переговорах, которые помогут облегчить Каракасу санкции и позволить еще как минимум одной иностранной нефтяной компании брать венесуэльскую нефть в счет погашения долга, если президент Николас Мадуро возобновит переговоры с оппозицией в Мексике», — указывает агентство.

По информации Reuters, этой компанией может стать французская Maurel & Prom, которая является партнером государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

Отмечается, что посланники из Каракаса и Вашингтона с прошлого года провели несколько встреч в Дохе. Предположительно, позднее пройдут переговоры между представителями Мадуро и венесуэльской оппозиции в Мексике. Источники агентства в Вашингтоне подтвердили прогресс в переговорах, однако предупредили, что говорить об окончательных договоренностях пока рано.

Ранее, 28 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Венесуэлу при условии, что власти страны примут меры для «восстановления демократии». Она подчеркнула, что США выступают за проведение «свободных и честных» выборов в республике.

22 апреля исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что финансовые потери страны начиная с 2015 года, когда были введены санкции США администрацией 44-го президента Барака Обамы, составили $232 млрд.

США ослабили нефтяные санкции против Каракаса в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией Боливарианской Республики. Более того, Вашингтон подчеркнул, что готов и дальше ослаблять ограничения при условии проведения в Венесуэле выборов. Однако 27 ноября прошлого года глава комитета по иностранным делам сената конгресса США демократ Роберт Менендес заявил, что Соединенные Штаты должны будут незамедлительно ввести санкции в отношении Венесуэлы, если та будет затягивать процесс переговоров с оппозицией страны.

После выборов в 2019 году в Венесуэле возникло двоевластие. Тогда Вашингтон не признал Николаса Мадуро законным лидером республики. Между тем Россия, Китай, Мексика и ряд других государств поддержали политика. В свою очередь, оппозиционер Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя врио президента и получил протекцию нескольких стран Запада, в том числе США.

В начале 2023 года правительство Гуайдо было упразднено. В этой связи представители оппозиции Венесуэлы уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о прекращении работы «посольства» страны в Вашингтоне, находившегося под их контролем.