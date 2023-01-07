В США прекратило работу контролируемое оппозицией посольство Венесуэлы

Представители оппозиции Венесуэлы 7 января уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о том, что «посольство» страны в Вашингтоне, которое находилось под их контролем, прекратило свою работу.

«Венесуэльское посольство в США и все его сотрудники официально прекращают работу с четверга, 5 января 2023 года», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что парламентарии оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за назначение на должность спикера нового депутата. Таким образом, лидер оппозиции Хуан Гуайдо больше не занимает пост председателя «парламента», в качестве которого он вел деятельность с 2019 года.

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство республики в США в мае 2019 года.

Ранее, 24 декабря, сообщилоась, что оппозиция Венесуэлы ищет замену Хуану Гуайдо. На голосовании 72 депутата высказались за роспуск альтернативного правительства.

Двоевластие в Венесуэле возникло после выборов президента в 2019 году. В ноябре США возобновили добычу нефти в Венесуэле. Правительство заявило о готовности начать переговоры. В настоящее время оппозиция занята подготовкой к выборам 2024 года. Соперником действующего президента Николаса Мадуро может стать лидер одной из партий Энрике Каприлес.