Оппозиционные силы Венесуэлы планируют сместить Хуана Гуайдо

Оппозиция Венесуэлы ищет замену Хуану Гуайдо. 72 депутата высказались за роспуск альтернативного правительства, передает телеканал «Известия». Окончательное решение примут 29 декабря. Двоевластие в Венесуэле возникло после выборов президента в 2019 году. В ноябре США возобновили добычу нефти в Венесуэле. Правительство заявило о готовности начать переговоры. Сейчас оппозиция занята подготовкой к выборам 2024 года. Соперником действующего президента Николаса Мадуро может стать лидер одной из партий Энрике Каприлес.

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