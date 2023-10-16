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Новак сообщил о росте торгового оборота РФ и Венесуэлы на 70%

Новак: торговля России и Венесуэлы в 2023 году выросла на 70%
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Фото: Global Look Press/Juan Carlos Hernandez
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Торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Об этом 16 октября заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Российско-Венесуэльской межправительственной комиссии.

«И только за первые семь месяцев этого года еще дополнительно на 70% вырос торговый оборот», — сказал он.

При этом объемы двусторонней торговли между РФ и Венесуэлой за последние пять лет увеличились на 77%, добавил Новак.

Кроме того, по его словам, Россия также видит перспективу сотрудничества с Венесуэлой в газовой отрасли.

«Успешно реализуются совместные проекты в области добычи нефти. И мы наметили здесь пути дальнейшего развития сотрудничества и увеличения объемов добычи», — добавил Новак.

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Ранее, 20 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хиль по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН договорились укреплять торгово-инвестиционные связи двух стран.

15 июня президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил о запуске в стране работы российской платежной системы «Мир». Позже президент южноамериканской страны Николас Мадуро прокомментировал это словами, что тем самым Венесуэла участвует в создании финансовой системы нового мира.

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