Лавров с венесуэльским коллегой договорились укреплять двусторонние торговые связи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем 20 сентября. Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений и договорились укреплять торговые связи между двух стран, сообщили в МИД РФ.

«В ходе встречи, прошедшей в традиционно доверительной атмосфере, подтверждено совпадение подходов России и Венесуэлы по актуальным мировым проблемам, намечены планы по углублению внешнеполитической координации, в частности, в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Там добавили, что Лавров и Хиль обсудили шаги по всестороннему укреплению отношений России и Венесуэлы с акцентом на наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы.

В этот день российский министр Лавров и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обменялись мнениями по направлениям деятельности агентства. Также они обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.