Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 6 тыс. человек потерялись в лесах за грибной сезон
Мир
В Ливане из автомата обстреляли здание посольства США
Армия
Расчет «Оса-АКМ» ЦВО уничтожил более 30 разведдронов ВСУ
Мир
В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT
Мир
Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Общество
В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины
Мир
Украина не приняла партию танков Leopard от Германии из-за их состояния
Общество
Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
Мир
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Мир
Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание
Армия
Экипажи Ка-27 отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Лавров с венесуэльским коллегой договорились укреплять двусторонние торговые связи

0
Фото: МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем 20 сентября. Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений и договорились укреплять торговые связи между двух стран, сообщили в МИД РФ.

«В ходе встречи, прошедшей в традиционно доверительной атмосфере, подтверждено совпадение подходов России и Венесуэлы по актуальным мировым проблемам, намечены планы по углублению внешнеполитической координации, в частности, в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Там добавили, что Лавров и Хиль обсудили шаги по всестороннему укреплению отношений России и Венесуэлы с акцентом на наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы.

МИД вместе: Россия и Венесуэла готовы противостоять западным санкциям
Какие еще темы обсудили стороны в Каракасе в рамках турне дипломатической делегации РФ по Латинской Америке

В этот день российский министр Лавров и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обменялись мнениями по направлениям деятельности агентства. Также они обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023