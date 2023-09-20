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Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
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Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Сейчас, в 3:50 мск, в Нью-Йорке вечер (около 21 часа) 19 сентября.

Главу российского МИДа в аэропорту встречали постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и российский посол в США Анатолий Антонов.

На следующий день, 20 сентября по местному времени, Лавров посетит заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. Ранее Небензя скептично отзывался о подобных встречах.

«Мы реалистично оцениваем «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту», — говорил постпред РФ ранее в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС и побеседует с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Выступление министра Лаврова на сессии Генеральной ассамблеи ООН состоится 23 сентября.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

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18 августа президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ее возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. В составе делегации также его заместитель Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Предыдущая сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре прошлого года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отмечал, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог. Вместо этого, по словам главы МИД РФ, они продолжают «демонизировать Россию».

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