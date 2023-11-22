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Путин одобрил проект договора о партнерстве с Венесуэлой

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор будет подписан лидерами двух стран.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в документе.

Отмечается, что глава государства принял соответствующее предложение МИД России, согласованное с другими органами исполнительной власти страны.

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Ранее, 16 ноября, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто рассказал «Известиям», что республика будет продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере. По мнению министра, с начала 2000-х годов страны уверенно развивают взаимоотношения в этой области.

Пинто в этот же день провел совместную пресс-конференцию с российским коллегой Сергеем Лавровым, во время которой подчеркнул, что Венесуэла будет продолжать сотрудничество с РФ вопреки западным санкциям и попыткам стран Запада подорвать суверенитет обоих государств.

Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия и Венесуэла договорились о расширении торговых и экономических связей между странами, а также расширении контактов между деловыми кругами. Он подчеркнул, что Россия будет поддерживать Венесуэлу в защите ее национального суверенитета.

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