Венесуэла будет продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере. Об этом 16 ноября сообщил «Известиям» глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Он напомнил, что у России и Венесуэлы есть соглашение о техническом и военном взаимодействии. По мнению Пинто, с начала 2000-х годов страны уверенно развивают взаимоотношения в этой сфере. Он также заверил, что Венесуэла планирует продолжать это сотрудничество.

«И я думаю, что это хороший пример выстроенного партнерства. Мы будем продолжать наше взаимодействие в этой сфере», — заявил Пинто.

Пинто в этот же день провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которой подчеркнул, что Венесуэла будет продолжать сотрудничество с РФ вопреки западным санкциям и попыткам стран Запада подорвать суверенитет обоих государств. Он подчеркнул, что обе страны стали жертвами Запада, который пытается принудить к своей воле другие страны. Дипломат заявил, что Венесуэла поддержит Россию в ее требовании снять незаконные санкции.

Лавров на встрече отметил, что Россия и Венесуэла договорились о расширении торговых и экономических связей между странами, а также расширении контактов между деловыми кругами. Он подчеркнул, что Россия будет поддерживать Венесуэлу в защите ее национального суверенитета.

Хиль 10 октября заявил, что США ведут агрессивную политику против Венесуэлы, а это негативно сказывается на правах народа страны. Он указал на то, что в отношении государства были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, коммунальных службах, насилие, терроризм и незаконные ограничительные меры».

На следующий день, 11 октября, администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.

19 октября источник в американском минфине сообщил Reuters, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы после соглашения о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны, которую поддерживают Соединенные Штаты. При этом США пригрозили отменить решение об ослаблении санкций, если правительство Мадуро не согласится снять запрет.