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Путин провел телефонный разговор с Мадуро

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета», — говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств.

Мадуро также проинформировал Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Российский лидер высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами.

В заключение президенты обменялись новогодними поздравлениями и условились о продолжении контактов, а также подтвердили визит Мадуро в Россию в 2024 году.

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент согласовываются сроки визита Мадуро в Россию. По его словам, поездка уже не успеет состояться до конца этого года.

Ранее, 22 ноября, Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

До этого, 16 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. По ее итогам Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации. Пинто также заявил, что оба государства будут совместно противостоять давлению со стороны стран Запада за счет укрепления сотрудничества вопреки попыткам подорвать свой суверенитет.

В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каракасом в газовой отрасли.

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