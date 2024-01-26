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В США указали на бесполезность финансовой помощи Киеву

Подполковник ВС США Дэвис: Украине не помогут никакие деньги США
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Фото: REUTERS/Stringer
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Размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, поскольку в украинской армии катастрофическая нехватка людей. Такую точку зрения выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего шоу на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive.

«Даже если [спикер палаты представителей США] Майк Джонсон скажет [руководству Украины]: «<...> Берите столько денег, сколько пожелаете», это не изменит ситуацию на поле боя из-за проблем с личным составом», — указал Дэвис 23 января.

Подполковник добавил, что о нехватке людей свидетельствуют факты повальной мобилизации в стране, а также проблемы, которые с ней связаны. В частности, украинцы убивают тех, кто вылавливает людей для мобилизации, поскольку не хотят идти в армию, передает «Газета.Ru».

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Ранее, 20 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью газете Le Figaro о жалобах украинских военных на невозможность наступать из-за нехватки людей и вооружения. В связи с этим он признал сложную для украинских войск ситуацию на фронте.

До этого, 13 января, The New York Times сообщила о жалобах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев. По данным газеты, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха, а их потери восполняются лишь частично.

Кроме того, политолог и военный эксперт Алексей Живов указал на рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Эксперт отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал и это никому не добавляет мотивации.

Между тем 3 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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