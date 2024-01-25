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Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу

NSC: экс-советника Трампа приговорили к 4 месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу
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Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
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Суд в США приговорил бывшего торгового советника Белого дома Питера Наварро к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу. Об этом сообщает телеканал NBC 25 января.

Наварро, который занимал высокий пост во время правления бывшего президента США Дональда Трампа, отказался явиться по повестке для дачи показаний парламентской комиссии. Уточняется, что комиссия расследовала штурм Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение победы на выборах его соперника нынешнего президента США Джо Байдена.

Обвинение запрашивало для бывшего советника полгода тюрьмы, но ему дали четыре месяца. Суд также обязал обвиняемого выплатить штраф в размере $9500.

По словам прокуроров, Наварро «предпочел преданность Трампу верховенству закона».

Перед вынесением приговора судья также сказал обвиняемому, что слова «привилегия исполнительной власти» не являются «магическим заклинанием» или «картой освобождения из тюрьмы», чтобы избежать повестки в суд.

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По версии следствия. Наварро помогал распространять дезинформацию о выборах 2020 года после поражения Трампа и опубликовал отчет, который, по ложному утверждению Трампа, доказал, что статистически «невозможно» для него проиграть выборы.

7 января сообщалось, что Федеральное бюро расследований США, в третью годовщину штурма Капитолия, арестовало еще троих его участников. Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны брат и сестра Джонатан и Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. За поимку первого предлагалось денежное вознаграждение в размере $30 тыс. Джонатан обвиняется в атаке на полицейских в ходе мятежа.

Ранее, 20 декабря 2023 года, Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что он причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

В тот же день Байден назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов». Трамп ответил на заявление Байдена и тоже назвал его мятежником.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

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