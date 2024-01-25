Путин сообщил о 300 тыс. заявок из 190 стран на Всемирный фестиваль молодежи в РФ

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в России прислали 300 тыс. человек из 190 стран. Об этом заявил в четверг, 25 января, президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

«Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», — отметил глава государства.

ВФМ пройдет на федеральной территории «Сириус» с 29 февраля по 7 марта текущего года.

22 декабря в «Сириусе» на главной олимпийской площади страны состоялось праздничное событие — зажгли новогоднюю елку, которая посвящена грядущему ВФМ. Праздничное дерево украсили более 180 шаров с названиями стран — участниц фестиваля.

Как отмечалось, подготовка к фестивалю не останавливается даже ночью. Набережная, где река Мзымта впадает в Черное море и которая была пустырем, вскоре станет уютным двухкилометровым променадом с амфитеатром. Рядом также строится площадка для любителей авиации.

Ранее, в октябре 2023 года, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль даст молодежи возможность собраться на одной площадке, обсудить проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед. Также он напомнил о предыдущем таком фестивале, который прошел в 2017 году, и о том, что в СССР дважды проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Символом ВМФ-2024 был выбран Чебурашка.