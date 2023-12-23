Федеральная территория «Сириус» готовится ко Всемирному фестивалю молодежи

С 29 февраля по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» состоится Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ). О том, как проходит подготовка к мероприятию и какие проекты разрабатываются в уникальном наукограде, 23 декабря рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В «Сириусе», который является единым пространством науки, спорта и искусства, самые одаренные школьники со всей страны разрабатывают проекты от биоинформатики до беспилотных систем. Это единственная в РФ федеральная территория, растянувшаяся в Имеретинской долине — там, где прошли зимние Олимпийские игры в 2014 году. Данный статус позволил «Сириусу» стать столицей российского образования.

«Для меня «Сириус» — это место, где собирается очень много талантливых людей», — заметил участник образовательной программы «Сириуса» Тимур Пономарев.

Председатель совета федеральной территории Елена Шмелева отметила, что в «Сириусе» продолжают развивать олимпийское наследие. По ее словам, появляются новые объекты, связанные со спортом, наукой и образованием.

Основой «Сириуса» является образовательный центр — именно с него восемь лет назад и началась его история. Каждый месяц сюда приезжают по 800 талантливых детей со всей страны.

«Я работаю над проектом «робот-паук». Я программирую паука, который может двигаться по окружности, а также танцевать», — поделился участник образовательной программы Омар Ахмедов.

Поиски талантов начинаются еще в детском саду, а потом к ним начинают присматриваться в президентском лицее. Как рассказал лицеист Дмитрий Андреев, в учреждении можно найти единомышленников — в его случае молодых людей, которые так же, как и он, увлекаются математикой.

В лабораториях самого молодого университета страны изучают, как замедлить старение, помочь людям с редкими наследственными заболеваниями. Для ученых здесь созданы лучшие условия.

«Я прежде всего была очень приятно удивлена и поражена, учитывая, что я работала в ведущих университетах мира, какая здесь замечательная оснащенность. Тут уже, положа руку на сердце, «Сириус» — это просто сказочное место», — поделилась впечатлениями ведущий научный сотрудник направления «Генная терапия» научно-технологического университета «Сириус» Екатерина Минская.

С этого года на территории началось строительство студенческого кампуса: здесь будет жилой квартал, университетская школа, поликлиника, а через год двери распахнет одна из лучших в мире концертных площадок. Она будет состоять из двух концертных залов, главный из которых будет рассчитан на 1,3 тыс. мест.

Накануне, 22 декабря, в «Сириусе» на главной олимпийской площади страны состоялось праздничное событие — зажгли новогоднюю елку, которая посвящена грядущему ВФМ. На праздничном дереве красуются более 180 шаров с названиями стран — участниц фестиваля.

Подготовка к фестивалю не останавливается даже ночью. Набережная, где река Мзымта впадает в Черное море и которая была пустырем, вскоре станет уютным двухкилометровым променадом с амфитеатром. Рядом также строится площадка для влюбленных в авиацию.

Кроме того, в «Сириусе» начался новогодний музыкальный фестиваль, посвященный творчеству композитора Николая Римского-Корсакова.

В конце октября сообщалось, что на участие в ВФМ поступило свыше 160 тыс. заявок из более чем 180 стран. Тогда первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль даст молодежи возможность собраться на одной площадке, обсудить проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.