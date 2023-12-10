Классика в жанрах: чем запомнился кинофестиваль «Пушкин и…»

Михайловское и Тригорское. Дубровский и Герман. Классика и авангард. Названы победители II фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который завершился в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». На конкурсе было представлено 25 короткометражных мультфильмов, созданных по мотивам классической и современной литературы: сказки народов миров и хокку, Эдгар По и Генрих Белль, Михаил Зощенко и Василий Шукшин, Иосиф Бродский и Даниил Хармс. «Известия», побывав на форуме и поговорив с участниками, оценили его художественный и просветительский потенциал.

Валенки в придачу

Гран-при фестиваля , диплом и валенки в придачу, что было весьма кстати с учетом накрывших заповедник снегопадов и мороза, получил фильм «Ваша дама. Часть 1» по мотивам повести «Пиковая дама». Мэтр отечественной анимации Валентин Ольшванг снял великую историю со свойственным ему живописным изяществом и пушкинской лаконичностью.

Работал он над этим шедевром без малого восемь лет и, как сам признался, постоянно советовался с Александром Сергеевичем. Тот порой одобрял, иногда возражал, но чаще отмалчивался. В итоге режиссер довел повествование до кульминации. Графиня мертва, Лиза оскорблена, Герман в ожидании призрака. С нетерпением ждем развязки в грядущем продолжении «Ваша дама. Часть 2».

Мой личный выбор — фильм «Расцветшая весна» по одноименному сочинению Тонино Гуэрро. Режиссер и художник Александр Бруньковский запечатлел метафорический сюжет любви-расставания в тончайших переливах акварели.

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

Всего на конкурсе было представлено 25 короткометражных мультфильмов, созданных по мотивам классической и современной литературы.

Организатор фестиваля — Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Директор Георгий Василевич, говоря о форуме, вспомнил о своем детстве, когда мечтал сидеть и смотреть мультфильмы, которые никогда не закончатся, и сравнил союз литературы и анимации с чудом.

— Мультипликация умножает картинки, которые украшают книги, а книги рассказывают нам о чудесах. Книжные герои, воплощенные авторской фантазией, обращаются к вам и живут своей жизнью, — погрузился в воспоминания директор.

Диапазон чудес оказался широк — сказки народов миров и хокку, Эдгар По и Генрих Белль, Михаил Зощенко и Василий Шукшин, Иосиф Бродский и Даниил Хармс.

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

По словам программного директора Светланы Хохряковой, предпочтение отдавалось произведениям как известным, так и не столь популярным.

— Многие своеобразно интерпретированы, — отметила она. — Молодые режиссеры воплощают собственные фантазии. Порой, если не увидел в титрах имя автора литературного произведения, можно и не догадаться, что взято за основу. Тем не менее всё аутентично, соответствует духу произведения.

Кот и няня

В справедливости этих слов убедили конкурсные показы. Почетное место заняли картины, посвященные Пушкину и его сочинениям. По части присутствия поэта на экране анимация дает фору игровому кино. Актер в роли Александра Сергеевича всегда сомнителен, рисованный или кукольный Пушкин неизбежно убедителен, потому что свой, авторский.

Пальму первенства в этом направлении держат муж и жена Гаврюшкины. Екатерина — режиссер. Петр — продюсер. В их мультсериале «Пушкин и… Михайловское» уже 52 серии. В основе каждой — произведение, созданное, задуманное и законченное в Михайловском, месте, где, по словам поэта, «поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». Пушкин здесь не памятник, не книжка, а вполне живой, даже хулиганистый рисованный персонаж, вершащий свои деяния в сопровождении ученого кота, собаки, мышки и верной няни.

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

В конкурсе показали две новые серии — «Пушкин и царь Борис» и «Пушкин и мельница». Отличное развлечение для взрослых ценителей литературы и незаменимое подспорье для юношества, не желающего ваять из «солнца русской поэзии» недосягаемый монумент.

Об этом, кстати, так или иначе повествуют другие конкурсные фильмы о Пушкине. «Дубровский, за кадром», снятый 15-летним Даниилом Штейном — сон школяра, задремавшего над сочинением про пушкинского героя и вообразившего себе триллер с летающим на аэроплане то ли автором, то ли Дубровским.

Еще одним невидимым, но слышимым персонажем становится Петр Ильич Чайковский. Сопровождающий полеты вальс из «Щелкунчика» изобретательно расцвечен ударными.

Действие «Моего Пушкина» Юрия Томилова (приз за лучшую режиссуру) разворачивается на страницах школьной тетради в клеточку. Строгая училка твердит хрестоматийную биографию, а фантазия ученика рисует ее вольную интерпретацию, завершающуюся бескомпромиссной дуэлью, где за Пушкина, живого и понятного, бьется ученик, а за Дантеса (читай: Пушкина-монумента) — та самая училка. Впрочем, на мой вкус, ее якобы хрестоматийный рассказ очень неплох, просто автору «клеточного» Пушкина надо до него дорасти.

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

Юбилею навстречу

Гостями кинопраздника стали как жители Пушкиногорья, так и гости из Пскова, Невельского, Новоржевского, Опочецкого районов области. Вход на все показы, творческие встречи и выставки был свободным. Традиционно порадовала киноманов ретроспектива форума, представившая классику советской мультипликации, в том числе такие шедевры, как «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон».

Мастер-классы и творческие встречи для юных и взрослых любителей анимации провели члены жюри — режиссер Мария Муат, писатель Евгений Попов, художник Мария Якушина, режиссер и сценарист Лиана Макарян, композитор Григорий Гладков.

Кстати, Григорий Васильевич, автор музыки к культовым мультфильмам, считает, что вслед за фестивалем, посвященным литературе и анимации, должен возникнуть фестиваль анимации и музыки.

— Нет мультфильмов, где не было бы музыки, — сказал он. — Лучшие композиторы работали в анимации: Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Борис Савельев, Геннадий Гладков, мой гениальный однофамилец. Молодым авторам она дала себя проявить, в том числе и мне подарила шанс, открыла дверь в профессиональное кино.

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

По мнению композитора, столь атмосферное место, как Пушкинский заповедник, как нельзя лучше подошло бы для проведения такого фестиваля. Пока же в Пушкиногорье собираются совершенствовать уже имеющийся форум.

В следующем, юбилейном году (225 лет со дня рождения «солнца нашей поэзии») фестиваль, по словам Георгия Василевича, увенчает череду литературных, музыкальных и театральных празднеств, которыми будет богата жизнь Пушкинского заповедника.