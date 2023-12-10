 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал отца стрелявшей в Брянске школьницы
Общество
В Москве за неделю выпадет почти месячная норма осадков
Мир
Лавров заявил о нежелании РФ разрывать дипотношения с Германией
Мир
Украинские дальнобойщики устроили на границе с Польшей ответную забастовку
Политика
В ГД указали на активизацию спецслужб НАТО в связи с выборами в РФ
Армия
Путин заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты
Общество
Замдиректора гимназии отправили под домашний арест после стрельбы в Брянске
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции
Экономика
СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва
Политика
Путин пообещал посещать новые регионы России
Мир
В США усомнились в полномочиях Зеленского
Мир
МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву
Общество
Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в США
/

Классика в жанрах: чем запомнился кинофестиваль «Пушкин и…»

Форум в музее-заповеднике «Михайловское» готовится стать кульминацией торжеств в честь 225-летия поэта
Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Михайловское и Тригорское. Дубровский и Герман. Классика и авангард. Названы победители II фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который завершился в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». На конкурсе было представлено 25 короткометражных мультфильмов, созданных по мотивам классической и современной литературы: сказки народов миров и хокку, Эдгар По и Генрих Белль, Михаил Зощенко и Василий Шукшин, Иосиф Бродский и Даниил Хармс. «Известия», побывав на форуме и поговорив с участниками, оценили его художественный и просветительский потенциал.

Валенки в придачу

Гран-при фестиваля, диплом и валенки в придачу, что было весьма кстати с учетом накрывших заповедник снегопадов и мороза, получил фильм «Ваша дама. Часть 1» по мотивам повести «Пиковая дама». Мэтр отечественной анимации Валентин Ольшванг снял великую историю со свойственным ему живописным изяществом и пушкинской лаконичностью.

Работал он над этим шедевром без малого восемь лет и, как сам признался, постоянно советовался с Александром Сергеевичем. Тот порой одобрял, иногда возражал, но чаще отмалчивался. В итоге режиссер довел повествование до кульминации. Графиня мертва, Лиза оскорблена, Герман в ожидании призрака. С нетерпением ждем развязки в грядущем продолжении «Ваша дама. Часть 2».

Мой личный выбор — фильм «Расцветшая весна» по одноименному сочинению Тонино Гуэрро. Режиссер и художник Александр Бруньковский запечатлел метафорический сюжет любви-расставания в тончайших переливах акварели.

фестиваль
Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

Всего на конкурсе было представлено 25 короткометражных мультфильмов, созданных по мотивам классической и современной литературы.

Организатор фестиваля — Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Директор Георгий Василевич, говоря о форуме, вспомнил о своем детстве, когда мечтал сидеть и смотреть мультфильмы, которые никогда не закончатся, и сравнил союз литературы и анимации с чудом.

Дворцовый разворот: как жена Петрова победила Романа Полански
Актер впервые пришел на светский раут с новоиспеченной супругой

— Мультипликация умножает картинки, которые украшают книги, а книги рассказывают нам о чудесах. Книжные герои, воплощенные авторской фантазией, обращаются к вам и живут своей жизнью, — погрузился в воспоминания директор.

Диапазон чудес оказался широк сказки народов миров и хокку, Эдгар По и Генрих Белль, Михаил Зощенко и Василий Шукшин, Иосиф Бродский и Даниил Хармс.

фестиваль
Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

По словам программного директора Светланы Хохряковой, предпочтение отдавалось произведениям как известным, так и не столь популярным.

— Многие своеобразно интерпретированы, — отметила она. — Молодые режиссеры воплощают собственные фантазии. Порой, если не увидел в титрах имя автора литературного произведения, можно и не догадаться, что взято за основу. Тем не менее всё аутентично, соответствует духу произведения.

Ностальгия по настоящему: какие кинопремьеры ожидают зрителей в ноябре
Космонавт против спецслужб, жена против идеального мужа, а немой мститель против всех

Кот и няня

В справедливости этих слов убедили конкурсные показы. Почетное место заняли картины, посвященные Пушкину и его сочинениям. По части присутствия поэта на экране анимация дает фору игровому кино. Актер в роли Александра Сергеевича всегда сомнителен, рисованный или кукольный Пушкин неизбежно убедителен, потому что свой, авторский.

Пальму первенства в этом направлении держат муж и жена Гаврюшкины. Екатерина — режиссер. Петр — продюсер. В их мультсериале «Пушкин и… Михайловское» уже 52 серии. В основе каждой — произведение, созданное, задуманное и законченное в Михайловском, месте, где, по словам поэта, «поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». Пушкин здесь не памятник, не книжка, а вполне живой, даже хулиганистый рисованный персонаж, вершащий свои деяния в сопровождении ученого кота, собаки, мышки и верной няни.

фестиваль
Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

В конкурсе показали две новые серии — «Пушкин и царь Борис» и «Пушкин и мельница». Отличное развлечение для взрослых ценителей литературы и незаменимое подспорье для юношества, не желающего ваять из «солнца русской поэзии» недосягаемый монумент.

Об этом, кстати, так или иначе повествуют другие конкурсные фильмы о Пушкине. «Дубровский, за кадром», снятый 15-летним Даниилом Штейном — сон школяра, задремавшего над сочинением про пушкинского героя и вообразившего себе триллер с летающим на аэроплане то ли автором, то ли Дубровским.

«Одни копируют Гая Ричи, а другие пытаются создавать что-то диковинное»
Кинорежиссер Алексей Федорченко — о необычных любовных историях, дебатах у воды и доме со львами

Еще одним невидимым, но слышимым персонажем становится Петр Ильич Чайковский. Сопровождающий полеты вальс из «Щелкунчика» изобретательно расцвечен ударными.

Действие «Моего Пушкина» Юрия Томилова (приз за лучшую режиссуру) разворачивается на страницах школьной тетради в клеточку. Строгая училка твердит хрестоматийную биографию, а фантазия ученика рисует ее вольную интерпретацию, завершающуюся бескомпромиссной дуэлью, где за Пушкина, живого и понятного, бьется ученик, а за Дантеса (читай: Пушкина-монумента) — та самая училка. Впрочем, на мой вкус, ее якобы хрестоматийный рассказ очень неплох, просто автору «клеточного» Пушкина надо до него дорасти.

кинофестиваль
Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

Юбилею навстречу

Гостями кинопраздника стали как жители Пушкиногорья, так и гости из Пскова, Невельского, Новоржевского, Опочецкого районов области. Вход на все показы, творческие встречи и выставки был свободным. Традиционно порадовала киноманов ретроспектива форума, представившая классику советской мультипликации, в том числе такие шедевры, как «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон».

Мастер-классы и творческие встречи для юных и взрослых любителей анимации провели члены жюри — режиссер Мария Муат, писатель Евгений Попов, художник Мария Якушина, режиссер и сценарист Лиана Макарян, композитор Григорий Гладков.

«После этого кино действительно хочется дышать, петь и танцевать»
Актер Денис Власенко — о роли алтарника в фильме «Страсти по Матвею», требованиях райдера и постельных сценах

Кстати, Григорий Васильевич, автор музыки к культовым мультфильмам, считает, что вслед за фестивалем, посвященным литературе и анимации, должен возникнуть фестиваль анимации и музыки.

— Нет мультфильмов, где не было бы музыки, — сказал он. — Лучшие композиторы работали в анимации: Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Борис Савельев, Геннадий Гладков, мой гениальный однофамилец. Молодым авторам она дала себя проявить, в том числе и мне подарила шанс, открыла дверь в профессиональное кино.

фестиваль
Фото: пресс-служба кинофестиваля «Пушкин и…»

По мнению композитора, столь атмосферное место, как Пушкинский заповедник, как нельзя лучше подошло бы для проведения такого фестиваля. Пока же в Пушкиногорье собираются совершенствовать уже имеющийся форум.

В следующем, юбилейном году (225 лет со дня рождения «солнца нашей поэзии») фестиваль, по словам Георгия Василевича, увенчает череду литературных, музыкальных и театральных празднеств, которыми будет богата жизнь Пушкинского заповедника.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир