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Путин заявил, что некоторые страны забыли тезис «нужно жить своим умом»

Путин: в ряде стран забыли тезис «нужно жить свои умом», это до добра не доведет
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В некоторых странах забыли тезис о том, что нужно жить свои умом, и живут чужим, однако это их до добра не доведет. Об этом 25 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

«Вы сказали: «Умей пользоваться своим умом». Очень правильно. Что же можно сказать, так нужно. И стремиться к этому. В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведет. И не доводит», — отметил глава государства в ходе общения с учащимися.

Российский лидер обратил внимание, что необходимо руководствоваться фундаментальными идеями и жить своим умом.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 17 декабря, Путин заявил, что Россия не может, как некоторые страны, «в обмен на колбасу» отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. По его словам, РФ или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет.

До этого, 14 декабря, президент назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, оно заключается в том, чтобы повысить обороноспособность страны, безопасность по внешнему контуру, а также обеспечить права и свободы граждан.

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