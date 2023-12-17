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Путин заявил, что Россия не может отдать свой суверенитет «в обмен на колбасу»

Путин: Россия не может отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин 17 декабря на съезде партии «Единая Россия» заявил, что страна не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу».

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет», — сказал он.

По его мнению, такая позиция должна быть и в головах, и в сердцах сограждан. К тому же, он указал, что россияне сами будут определять и созидать свое будущее, в чем и заключается суверенное мировоззрение.

«Уверен, что «Единая Россия» будет и впредь предлагать обществу такую объединительную, созидательную повестку», — заключил Путин.

В ходе своей речи президент также отметил, что единственным источником власти может быть только народ. Он отметил, что необходимо вместе с гражданами сформулировать программу развития страны.

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Перед выступлением глава государства повторно приехал на ВДНХ в Москве, где проходит съезд «Единой России». Мероприятие организовано на площадке выставки-форума «Россия». Впервые президент побывал на выставке 4 декабря. Тогда он осмотрел павильоны, где представлены все регионы России, а также вместе с детьми оставил пожелание на стене для посетителей выставки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозици

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