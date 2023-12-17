Путин заявил, что Россия не может отдать свой суверенитет «в обмен на колбасу»

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря на съезде партии «Единая Россия» заявил, что страна не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу».

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет», — сказал он.

По его мнению, такая позиция должна быть и в головах, и в сердцах сограждан. К тому же, он указал, что россияне сами будут определять и созидать свое будущее, в чем и заключается суверенное мировоззрение.

«Уверен, что «Единая Россия» будет и впредь предлагать обществу такую объединительную, созидательную повестку», — заключил Путин.

В ходе своей речи президент также отметил, что единственным источником власти может быть только народ. Он отметил, что необходимо вместе с гражданами сформулировать программу развития страны.

Перед выступлением глава государства повторно приехал на ВДНХ в Москве, где проходит съезд «Единой России». Мероприятие организовано на площадке выставки-форума «Россия». Впервые президент побывал на выставке 4 декабря. Тогда он осмотрел павильоны, где представлены все регионы России, а также вместе с детьми оставил пожелание на стене для посетителей выставки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозици