В ФРГ выступили против обмена ракет с Британией для передачи Киеву Storm Shadow

Представители немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» и Христианско-демократического союза выступили против сделки с Британией по обмену ракетами Taurus и Storm Shadow для поставки последних Киеву. Они считают, что канцлер Германии Олаф Шольц должен напрямую отправить Taurus Украине. Об этом сообщает агентство DPA 25 января.

«Данные соображения демонстрируют слабость канцлера Олафа Шольца в поддержке Украины», — заявил агентству глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер.

По его словам, Великобритания может добиться успеха, а Германия — нет. Хотя круговой обмен, как считает политик, был бы лучше, чем ничего.

«Однако немецкая система Taurus качественнее систем вооружения союзников, поскольку ее практически невозможно вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул Хофрайтер.

Депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такой обмен был бы неудобным для Германии и противоречил бы притязаниям ФРГ на лидерство в Европе. По его словам, если Германия примет такое предложение, то это также будет признаком отсутствия доверия к Украине.

Кизеветтер подчеркнул, что ФРГ должна оказать Киеву прямую помощь, потому что поддержка Украины, в том числе с помощью Taurus, пойдет на благо безопасности ФРГ, а также «предотвратит массовое бегство и расширение конфликта».

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман уже отклонила предложение о круговом обмене. В интервью Handelsblatt она заявила, что «Украине нужны Taurus, и немедленно». По ее мнению, Storm Shadow не является равноценной заменой.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания предложила Германии принять у нее ракеты Taurus, чтобы направить на Украину свои Storm Shadow. В настоящее время предложение уже озвучено и находится на рассмотрении в правительстве Германии.

23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжает переговоры по поводу поставок Taurus с немецким правительством даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против такой помощи. Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

Перед этим, 17 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

3 января Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявили, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По их словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.