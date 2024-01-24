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Кулеба обвинил Запад в недостаточной поставке боеприпасов и ракет

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Фото: REUTERS/Stringer
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 23 января, обвинил западных союзников в том, что они не поставляют достаточно боеприпасов и зенитных ракет Киеву.

Он заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны (ПВО) и зенитных ракет. Министр объяснил, что проблема, связанная с нехваткой артиллерийских боеприпасов, ощущалась с самого начала специальной военной операции (СВО).

«И хотя Украина значительно увеличила их производство, отметим, что западная оборонная промышленность не в состоянии производить их в достаточных количествах», — сказал он в интервью Bild.

По словам Кулебы, он также все еще ведет переговоры с правительством Германии о получении крылатых ракет Taurus даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против их поставки на Украину.

«Мы никогда не сдадимся», — констатировал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

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17 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит беспилотников и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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