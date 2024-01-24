Кулеба обвинил Запад в недостаточной поставке боеприпасов и ракет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 23 января, обвинил западных союзников в том, что они не поставляют достаточно боеприпасов и зенитных ракет Киеву.

Он заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны (ПВО) и зенитных ракет. Министр объяснил, что проблема, связанная с нехваткой артиллерийских боеприпасов, ощущалась с самого начала специальной военной операции (СВО).

«И хотя Украина значительно увеличила их производство, отметим, что западная оборонная промышленность не в состоянии производить их в достаточных количествах», — сказал он в интервью Bild.

По словам Кулебы, он также все еще ведет переговоры с правительством Германии о получении крылатых ракет Taurus даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против их поставки на Украину.

«Мы никогда не сдадимся», — констатировал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

17 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит беспилотников и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.