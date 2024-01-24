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СМИ рассказали о планах Британии купить ракеты Taurus для отправки Киеву Storm Shadow

Handelsblatt: Британия хочет купить у ФРГ ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине
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Фото: РИА Новости/Мария Диментова
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Великобритания предложила Германии принять у нее ракеты Taurus, чтобы направить на Украину свои Storm Shadow. Об этом сообщил телеканал NTV в среду, 24 января, со ссылкой на статью в немецком издании Handelsblatt.

Лондон предложил выступить посредником, чтобы Берлин имел возможность оказать поддержку Киеву, при этом не отправляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты, которые считаются слишком дальнобойными для поставленных целей.

«Таким образом, федеральное правительство могло бы экспортировать Taurus в Великобританию, а правительство в Лондоне взамен поставит Украине крылатые ракеты Storm Shadow», — сказано в публикации.

В настоящее время предложение уже озвучено и находится на рассмотрении в правительстве Германии. Высказываются разные позиции на этот счет. Так, член бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что обмен не имеет смысла, поскольку ракеты Storm Shadow — это несоразмерная замена Taurus.

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Ранее, 23 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал в интервью Bild, что Киев продолжает переговоры по поводу поставок Taurus с немецким правительством даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против такой помощи. Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

Перед этим, 17 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

3 января глава комитета бундестага ФРГ по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявили, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По их словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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