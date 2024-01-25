Реклама
Прямой эфир
Общество
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Армия
Серийный выпуск беспилотников «Охотник» начнется во второй половине 2024 года
Мир
Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»
Авто
Минпромторг продлит льготный порядок оформления ввезенных в РФ машин
Армия
ВС РФ отразили девять атак ВСУ на ряде направлений в зоне СВО за сутки
Армия
Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом на расшифровку в Москву
Происшествия
СЦКК сообщил о двух пострадавших женщинах при атаке беспилотника в Донецке
Общество
Миграционный прирост населения России снизился на 90 тыc. человек
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине
Спорт
Белоруска Соболенко вышла в финал Australian Open
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной

Один человек остается под завалами обрушившейся насосной станции в Новотроицке

Губернатор Паслер: спасатели пытаются извлечь из завалов еще одного человека
0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из пострадавших при обрушении насосной станции в Новотроицке Оренбургской области всё еще находится под завалами, его пытаются извлечь. Об этом в четверг, 25 января, сообщил глава региона Денис Паслер.

«Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков», — написал Паслер в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что из 12 человек, которые находились на станции на момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10 человек. В настоящее время трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они находятся под контролем медиков.

Он добавил, что на месте происшествия продолжают дежурить медики. Кроме того, в Новотроицке находится вертолет санавиации. Губернатор также подчеркнул, что всё городское хозяйство функционирует в штатном режиме.

Ветхим завет: что стало причиной обрушения дома в Астрахани
Следственный комитет назвал первую версию происшествия

25 января примерно в 11:20 по местному времени (09:20 мск) произошло обрушение здания насосной станции № 2 на улице Фрунзе в Новотроицке. В частности, обрушились две стены и кровля здания, под завалами оказались люди. Известно, что на месте происшествия погиб сотрудник объекта. Еще один мужчина, получивший ожоги 95% тела, скончался в больнице. Разбор обрушившихся конструкций продолжается. К разбору завалов было привлечено 83 человека и 28 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Обстоятельства и точная причина случившегося устанавливаются. Региональное правительство сообщило, что причиной обрушения канализационной насосной станции в Новотроицке Оренбургской области мог стать взрыв газового баллона, принадлежавшего подрядной организации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024