Один человек остается под завалами обрушившейся насосной станции в Новотроицке

Один из пострадавших при обрушении насосной станции в Новотроицке Оренбургской области всё еще находится под завалами, его пытаются извлечь. Об этом в четверг, 25 января, сообщил глава региона Денис Паслер.

«Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков», — написал Паслер в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что из 12 человек, которые находились на станции на момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10 человек. В настоящее время трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они находятся под контролем медиков.

Он добавил, что на месте происшествия продолжают дежурить медики. Кроме того, в Новотроицке находится вертолет санавиации. Губернатор также подчеркнул, что всё городское хозяйство функционирует в штатном режиме.

25 января примерно в 11:20 по местному времени (09:20 мск) произошло обрушение здания насосной станции № 2 на улице Фрунзе в Новотроицке. В частности, обрушились две стены и кровля здания, под завалами оказались люди. Известно, что на месте происшествия погиб сотрудник объекта. Еще один мужчина, получивший ожоги 95% тела, скончался в больнице. Разбор обрушившихся конструкций продолжается. К разбору завалов было привлечено 83 человека и 28 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Обстоятельства и точная причина случившегося устанавливаются. Региональное правительство сообщило, что причиной обрушения канализационной насосной станции в Новотроицке Оренбургской области мог стать взрыв газового баллона, принадлежавшего подрядной организации.