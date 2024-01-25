Уголовное дело возбуждено после обрушения насосной станции под Оренбургом
Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом 25 января сообщили в следственном управлении СК региона.
«Следственными органами по факту обрушения стен и кровли насосной станции № 2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. — Ред.)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Там отметили, что во время проведения ремонтных работ в здании станции произошел хлопок, после которого обрушились две стены и кровля здания.
Обрушение произошло ранее в этот день. МЧС указало, что сообщение об обрушении поступило в 11:20 по местному времени (09:20 мск). Оно произошло на улице Фрунзе, его площадь составляет 200 кв. м. Обстоятельства инцидента выясняются. В городе объявлен режим ЧС муниципального характера.
В результате обрушения здания погибли два человека. Тело одного погибшего было извлечено из-под завалов ранее в этот день. Еще один человек скончался в больнице от полученных ожогов.
В настоящее время поисково-спасительная операция завершена. Из-под завалов были спасены шесть человек.