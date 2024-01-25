В Новотроицке завершили операцию по спасению людей из завалов насосной станции
В Новотроицке Оренбургской области МЧС России спасли шестерых человек из-под завалов канализационной насосной станции. Об этом сообщили в ведомстве 25 января.
«В Новотроицке из-под завалов спасены шесть человек. Они переданы врачам», — говорится в сообщении в Telegram.
Обрушение произошло ранее в этот день. МЧС сообщило в своем Telegram-канале, что известие об обрушении поступило в 11:20 по местному времени (09:20 мск). Оно произошло на улице Фрунзе. В городе объявлен режим ЧС муниципального характера.
До этого из-под обломков достали троих, они были госпитализированы. При обрушении один из сотрудников станции погиб. Его тело спасатели извлекли из-под завалов.
Площадь разрушений составляет 200 кв. м. Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело.