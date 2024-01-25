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Жители Германии пожаловались на высокие счета за отопление

Bild: у жительницы Гамбурга счет за отопление стал больше арендной платы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Жители Гамбурга жалуются на резко выросшие счета за отопление, которые им с трудом удается оплачивать. Об этом 25 января сообщила немецкая газета Bild.

По данным журналистов, высокая стоимость отопления вызывает беспокойство у населения всего жилого комплекса в гамбургском районе Биллштедт. В частности, 56-летняя сиделка Кристина Мюллер рассказала, что была шокирована своим счетом за 2022 год.

Ее обслуживающая компания Getec Wärme & Effizienz GmbH Nord не только потребовала доплатить за отопление €2,8 тыс. (275 тыс. рублей), но и увеличила с февраля 2024 года ежемесячный платеж за квартиру площадью 68 кв. м до €452 (43,6 тыс. рублей). До этого женщина платила €80, то есть увеличение составило 465%.

Теперь она надевает вечером майку, лонгслив, пуловер и куртку, чтобы счета не выросли еще больше. Зимой термометр в ее квартире не показывает больше 17 градусов тепла, отметили авторы.

Еще одному жителю Гамбурга, 66-летнему пенсионеру Вернеру Тиллю, пришлось доплатить почти €1,1 тыс. (103,8 тыс. рублей), а его новый ежемесячный платеж за отопление составляет €275 евро (26,5 тыс. рублей).

Это не по карману Тиллю, который не может работать и получает лишь небольшую пенсию по инвалидности, указывают журналисты. При этом теперь мужчине не хватает данной суммы, и он оказался на пособии.

Третий собеседник, 88-летний Герхард Бусторфф, посетовал в беседе с репортерами, что им с женой приходится тратить на отопление свои сбережения на старость и уход. Он ежемесячно платит €320 (30,9 тыс. рублей), отапливая при этом только ванную утром и гостиную с 16 до 22 часов.

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Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Zeit признал ошибки в работе немецкого правительства и в своей собственной. Он оценивает настроения в стране как «беспокойные». При этом канцлер упомянул «экономические и политические потрясения, вызванные конфликтом на Украине».

Ранее, 19 января, журнал Der Spiegel сообщил со ссылкой на проект нового годового отчета, что минэк Германии ожидает низких темпов роста экономики страны в ближайшие годы. Тогда же министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал Германию уставшим человеком, которому необходимы структурные реформы в виде чашки кофе.

Днем ранее бюджетный комитет бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере порядка €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила «долгового тормоза», которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

В декабре 2023 года Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

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