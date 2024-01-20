Минэк ФРГ спрогнозировал низкие темпы роста экономики

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии ожидает низких темпов роста экономики страны в ближайшие годы. Об этом 19 января сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект нового годового отчета.

Отмечается, что существует риск устойчивой фазы экономической слабости Германии на фоне ускоряющихся демографических изменений, игнорируемых факторов комфортного места для ведения бизнеса и глобальной экономики, характеризующейся геополитическими опасностями. Проблемы «представляют собой сценарий низкого экономического роста в обозримом будущем». Как указано в проекте, правительство Германии ожидает ежегодного потенциального роста в размере 0,6–0,8% в период до 2028 года. При этом только увеличение количества пенсионеров будет ежегодно стоить Германии роста на 0,5 п.п. в течение следующего десятилетия.

Согласно отчету, в 2024 году правительство Германии ожидает умеренного общего экономического роста, несмотря на ограничительную денежно-кредитную политику и глобальные экономические условия. Для возвращения экономики на путь долгосрочного роста в ближайшие годы потребуются гораздо более динамичные инвестиции, добавили в министерстве.

Ранее, 19 января, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал Германию уставшим человеком, которому необходимы структурные реформы в виде чашки кофе.

Бюджетный комитет бундестага (парламента ФРГ) 18 января утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере порядка €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила «долгового тормоза», которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

18 января ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что в 2024 году в Германии возможна рецессия, хотя и не слишком глубокая. По ее словам, причины этого — высокие процентные ставки, которые будут актуальны для экономики еврозоны как минимум до лета, сохраняющаяся высокая инфляция, нарушения цепочек поставок сырья и товаров, отказ от дешевых энергоресурсов из России, особенно от трубопроводного газа.

За день до этого вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что немецкая экономика пострадала из-за отказа от российского газа, покупка которого была выгодна стране. Еще одной причиной ослабления экономики он назвал зависимость экономического роста от экспорта, который в последние годы уменьшился.

Тогда же министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что экономика Германии недополучает собственных средств из-за трат на поддержку Украины.

8 января фермеры в Германии начали забастовки, причиной которых стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

15 декабря Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

7 декабря Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщил, что в текущем 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год.

22 ноября 66% немцев заявили в ходе соцопроса, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

Немецкое издание Der Tagesspiegel 20 ноября написало, что в государственном бюджете ФРГ образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем Конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Таким образом, бюджет страны заморожен. В связи с этим правительство страны было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Определенные статьи экономии коснулись фермеров, которых в следующем году собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот.