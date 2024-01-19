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Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию уставшим человеком

Линднер: Германия является уставшим человеком, которому нужна кружка кофе
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Фото: Global Look Press/dpa/Hannes P Albert
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Германия не больной, а уставший человек, которому необходимы структурные реформы в виде чашки кофе. Об этом 19 января заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Уверен, что некоторые из вас думают, что Германия — это больной человек. Но Германия не больной человек. Сейчас, в кризис, после успешного периода, который был у нас, начиная с 2012 года, Германия — это уставший человек после бессонной ночи», — сказал он.

По словам Линднера, экономика Германии продолжит процветать после «чашки кофе в виде структурных реформ».

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Накануне ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что в 2024 году в Германии возможна рецессия, хотя и не слишком глубокая. По ее словам, причины этого — высокие процентные ставки, которые будут актуальны для экономики еврозоны как минимум до лета, сохраняющаяся высокая инфляция, нарушения цепочек поставок сырья и товаров, отказ от дешевых энергоресурсов из России, особенно от трубопроводного газа.

До этого, 17 января, вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что немецкая экономика пострадала из-за отказа от российского газа, покупка которого была выгодна стране. Еще одной причиной ослабления экономики он назвал зависимость экономического роста от экспорта, который в последние годы уменьшился.

8 января фермеры в Германии начали забастовки, причиной которых стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

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