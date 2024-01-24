Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал ошибки в работе немецкого правительства и в своей собственной, об этом он заявил 24 января в интервью газете Die Zeit.

Он оценивает настроения в стране как «беспокойные», при этом канцлер упомянул «экономические и политические потрясения, вызванные конфликтом на Украине».

«В то же время есть чувство неуверенности, потому что, будучи экономически сильной страной, мы находимся в процессе определения курса, чтобы и через 20, и через 30 лет здесь были хорошие рабочие места и мы продолжали лидировать в технологиях», — отметил Шольц.

По его мнению, это путешествие, конец которого еще не виден, хотя раньше он всегда был уверен, что его политика верна.

«К сожалению, лишь в редких случаях удавалось принять важные решения без длительных общественных дебатов. Мы должны принять на себя вину за это, и я мог бы обойтись без этого», — сказал он.

Шольц признал, что отчасти несет ответственность за плохой имидж правительства.

«Как федеральный канцлер, я несу ответственность за правительство. Точка. Поэтому было бы абсурдно говорить, что я не имею к этому никакого отношения», — указал Шольц.

При этом на вопрос о том, не думал ли он об уходе из партии, канцлер ответил отрицательно.

Ранее, 13 января, более 70% опрошенных немцев оказались недовольны работой Шольца, свидетельствуют данные исследования института INSA. Кроме того, работой федерального правительства недовольны 76% опрошенных. По данным института, это худший показатель правящей коалиции с начала ее работы в декабре 2021 года.

До этого, 7 января, сообщалось, что почти две трети немцев хотели бы, чтобы Шольц передал пост канцлера ФРГ нынешнему министру обороны Борису Писториусу.

3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.