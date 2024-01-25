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Пранкер Лексус указал на единственную надежду Смольянинова уехать за границу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в четверг, 25 января, рассказал, что единственная надежда для актера Артура Смольянинова (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также других его коллег-релокантов, заключается в том, чтобы уехать на Украину.

Лексус отметил, что в коллективе проекта «Гражданин поэт», где работают Смольянинов и продюсер Андрей Васильев, все «друг друга не любят» и не доверяют коллегам.

«Нет боевых настроев, которые они высказывали до этого по поводу победы Украины. [Бывший глава ЮКОСа Михаил] Ходорковский (признан в РФ иноагентом. — Ред.) в эту сферу вмешался и приезжал специально для встречи со Смольяниновым, чтобы его воодушевить на какие-то поступки революционного плана, но Смольянинов в эти вещи не верит», — поделился пранкер с «Известиями».

По словам Столярова, единственная надежда для актера и его коллег сейчас — уехать на Украину, но и ей они не нужны.

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Ранее в этот день Лексус с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вованом) опубликовали запись разговора с актером, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Смольянинов выразил желание получить украинское гражданство «под ключ» для всей семьи. Он согласился выступать перед гражданскими и военными жителями Украины и пообещал сделать всё, что «от него зависит».

В мае 2023 года актер Смольянинов был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. 13 января Министерство юстиции России включило Смольянинова в реестр иноагентов.

До этого, 8 января, покинувший Россию актер в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего», и отметил, что об этом думают соответствующие ведомства.

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