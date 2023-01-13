Минюст РФ включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова. Обновленный список был опубликован в пятницу, 13 января.

Так, в обновленный список вошли журналисты Артемий Троицкий и Александр Шелест, экс-координатор штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Перми Сергей Ухов, правозащитник Анатолий Фурсов и Сергей Кирсанов.

Юрист Алексей Гавришев в беседе с «Известиями» разъяснил понятие статуса иноагента. По его словам, это в первую очередь официальное подтверждение получения иностранного финансирования указанным лицом или организацией.

«Поскольку иноагенты делают что-либо в интересах других стран или иностранных структур, чаще всего этот статус получают политики, общественные деятели и журналисты. Тут имеет значение не просто получение средств из-за рубежа, а их назначение», — сказал Гавришев.

Он отметил, что это понятие не имеет отношения к гражданству и работе на территории РФ, но накладывает ряд обязательств на получившее статус лицо или организацию.

Ранее, 8 января, покинувший Россию Смольянинов, в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего», и отметил, что об этом думают соответствующие ведомства.

Так, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в тот же день поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

В Госдуме тоже отреагировали на данные высказывания актера. Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала в беседе с «Известиями», что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Юрист Гавришев рассказал о том, что актера ожидает дело о дискредитации Вооруженных сил и сейчас Смольянинову грозит серьезное наказание, так как ранее он у же привлекался Гагаринским районным судом Москвы к административной ответственности.