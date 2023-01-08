В Госдуме отреагировали на слова Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась 8 января об актере Артуре Смольянинове, заявившем о готовности «воевать за Украину». В беседе с «Известиями» парламентарий выразила мнение, что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из украинских изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Также он заявил, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

«Актеры — люди очень эмоциональные, честно говоря. Но это не похоже на эмоциональный порыв. Похоже на то, что человек выбрал свою дорогу. Ну, туда ему и дорога, как говорится», — сказала Драпеко.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, в свою очередь, заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.