В Кремле прокомментировали высказывания актера Смольянинова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 января рассказал журналистам на брифинге, что думают в Кремле о словах актера Артура Смольянинова о поддержке украинской стороны в конфликте.

«Ничего хорошего», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, важнее, что думают об этом соответствующие ведомства.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он указал, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

После этого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала в беседе с «Известиями», что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров допустил, что Смольянинов либо сошел с ума, либо показал свою истинную позицию, с которой давно жил.

Актриса Яна Поплавская отметила, что заявление актера Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ» — словоблудие.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.