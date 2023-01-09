Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Об этом сообщили 9 января в пресс-службе возглавляемого им ведомства.

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — сказано в Telegram-канале СКР.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из украинских изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он заявил, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Тогда же первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала в беседе с «Известиями», что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

В конце октября 2022 года Гагаринский суд Москвы признал Смольянинова виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Поводом для возбуждения дела послужило интервью актера, где он негативно высказался в отношении спецоперации по защите Донбасса.

Согласно заключению эксперта-лингвиста, высказывания Смольянинова характеризуют действия российской армии как «захватнические и связанные с геноцидом».