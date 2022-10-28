Суд оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию ВС РФ

Гагаринский суд Москвы признал виновным актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, передает корреспондент «Известий» из зала суда 28 октября.

В отношении актера составили протокол по ст. 20.3.3, ч. 1 («Дискредитация Вооруженных сил России»).

Заседание происходило без участия сторон. Смольянинов извещался судом телеграммой по последние известному адресу, тем не менее она не была доставлена, адресат за телеграммой не явился.

Поводом для возбуждения дела послужило интервью актера, где он негативно высказался в отношении спецоперации по защите Донбасса.

Согласно заключению эксперта-лингвиста, высказывания Смольянинов характеризуют действия российской армии как «захватнические и связанные с геноцидом».

Дело об административном правонарушении поступило в суд 17 октября.

В конце августа в отношении актрисы Кристины Асмус было инициировано административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Адвокат актрисы Владимир Ляховский пояснял, что она написала пост и опубликовала его 24 февраля в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), находясь в состоянии сильного душевного волнения, а потом забыла о нем. 14 сентября Тверской суд Москвы прекратил дело в отношении Асмус «в связи с отсутствием состава административного правонарушения и с многочисленными нарушениями».

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации ранее в тот день.

Согласно принятому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии предполагает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.