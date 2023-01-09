Адвокат рассказал о возможном наказании Смольянинову

Адвокат Алексей Гавришев в понедельник, 9 января, рассказал «Известиям», что ожидает актера Артура Смольянинова, который заявил о поддержке украинской стороны в конфликте.

Как отметил юрист, речь идет о дискредитации вооруженных сил и сейчас актеру грозит серьезное наказание, так как ранее он у же привлекался Гагаринским районным судом Москвы к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ («Об ответственности за дискредитацию использования ВС РФ, а также за призывы к введению в отношении РФ мер ограничительного характера»).

«При этом уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности наступает, если подобные действия повторятся в течение года — и тут последует уже наказание по ст. 280.3 УК РФ («Ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ». — Ред.). Санкция за подобные действия предполагает лишение свободы до пяти лет», — добавил Гавришев.

Так как актер уже ранее привлекался к административной ответственности и при этом не являлся на суд, вероятно, в этот раз дело будет также рассмотрят заочно, заключил он.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он указал, что ему плевать на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

После этого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала в беседе с «Известиями», что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров допустил, что Смольянинов либо сошел с ума, либо показал свою истинную позицию, с которой давно жил.

Актриса Яна Поплавская отметила, что заявление актера Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ» — словоблудие.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.